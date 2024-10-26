⏺Кадровый голод. Названа причина нехватки общественного транспорта на улицах Евпатории «У нас перевозкой в городе занимается три компании.
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⏺Кадровый голод. Названа причина нехватки общественного транспорта на улицах Евпатории «У нас перевозкой в городе занимается три компании.