В забайкальском училище 25 раз устраивали пьянки в столовой

В Первомайском многопрофильном училище директор превратил студенческую столовую в банкетный зал. С начала 2025 года помещение сдавалось под корпоративы с алкоголем минимум 25 раз — и это только то, что удалось установить прокуратуре.
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