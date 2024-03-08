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В Орловской области утверждён новый состав попечительского совета «Созвездие Орла»

В Орловской области утверждён новый состав попечительского совета «Созвездие Орла»

Региональное правительство утвердило новый состав попечительского совета регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла».

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