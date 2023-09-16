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Андрей Назаров: «Унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в России не останавливается, есть драки, голы, комбинации»

Андрей Назаров: «Унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в России не останавливается, есть драки, голы, комбинации»

«На старте сезона наша лига радует своей медийностью. Взять, например, недавнюю историю с комментатором на матче «Торпедо» с «Куньлунем».

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