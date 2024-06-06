В германии с ножом напали кандидат в депутаты. Кандидат в депутаты местного совета от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) 62-летний Генрих Кох подвергся нападению с ножом в Мангейме поздно вечером во вторник, об этом партия сообщила в среду.
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