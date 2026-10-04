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Царьград

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Дата-центры горят, а интернет есть: Что стоит за "Ошибкой 404" на Украине

Дата-центры горят, а интернет есть: Что стоит за "Ошибкой 404" на Украине

Ответ сервера "Ошибка 404" означает, что нужный сайт не обнаружен по запрашиваемому адресу. После начала СВО "страной 404" начали называть Украину, подразумевая, что появление этой страны такая же ошибка и её должна постигнуть та же участь.

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