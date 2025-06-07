В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

В России необходимо отменить критерии нуждаемости для многодетных семей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщил лидер партии СРЗП, глава фракции в Госдуме Сергей Миронов.
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