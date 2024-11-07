Педиатр рассказала, как избежать кори и чем она опасна

Корь — это вирусное заболевание, которое когда-то было настоящей проблемой для детей во всем мире. Несмотря на успехи вакцинации, эта инфекция все еще представляет серьезную угрозу, особенно для непривитых детей и взрослых.
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