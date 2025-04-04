Россия, США и Китай станут лидерами рынка редкоземельных металлов

По мнению Бориса Красноженова, начальника аналитического управления рынка ценных бумаг Альфа-банка, в ближайшие 10-15 лет основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) могут стать Россия, США, Канада, Австралия и Китай.