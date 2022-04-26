Володин потребовал признать Украину террористическим государством

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал предотвращение спецслужбами покушений на известных журналистов России Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал предотвращение спецслужбами покушений на известных журналистов России Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна.
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