Что будет с охраной труда, если министерствам законы - не указ

Газета СолидарностьПолитикаЧто будет с охраной труда, если министерствам законы - не указ ПУСТЫЕ ЗВУКИ Слово “закон” этимологически восходит к древнерусскому “кон”, которое обозначало контур, предел.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГГариквсе идет по плану.ГгалинаА будет бардак и гибель людей.Cергей ШапоревСНиПы-хрипы...Иван НаблюдательСпасибо Медведеву за счастливый труд и эффективную инвалидность!Владимир ДанькоТак и было задумано, сейчас примут 4 рабочих дня и пенсия автоматом отодвинется к 80 годам, а нет народа, нет проблем.Олег МорозовПредлагаю что всех старше 65 лет расстрелять,, пенсии больше не нужны. деньги пилить наркоту и любимых деток в ЛондонеИнгвар ЛионовЕсть предположение, что Иван-царевич был заслан к Кощею Бессмертному пенсионным фондом...Комментировать
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