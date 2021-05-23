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Что будет с охраной труда, если министерствам законы - не указ

Что будет с охраной труда, если министерствам законы - не указ

ПУСТЫЕ ЗВУКИ Слово “закон” этимологически восходит к древнерусскому “кон”, которое обозначало контур, предел.

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Гарик
все идет по плану.
галина
А будет бардак и гибель людей.
Cергей Шапорев
СНиПы-хрипы...
Иван Наблюдатель
Спасибо Медведеву за счастливый труд и эффективную инвалидность!
Владимир Данько
Так и было задумано, сейчас примут 4 рабочих дня и пенсия автоматом отодвинется к 80 годам, а нет народа, нет проблем.
Олег Морозов
Предлагаю что всех старше 65 лет расстрелять,, пенсии больше не нужны. деньги пилить наркоту и любимых деток в Лондоне
Ингвар Лионов
Есть предположение, что Иван-царевич был заслан к Кощею Бессмертному пенсионным фондом...

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