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7 недостатков квартиры, которые помогут снизить цену при покупке

7 недостатков квартиры, которые помогут снизить цену при покупке

Поводом для торга при покупке квартиры может стать плохое состояние жилья, неудачный этаж, плохая локация и многое другое Покупка квартиры по оптимальной цене — непростое дело, многие собственники стремятся продать свое жилье по завышенной цене.

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