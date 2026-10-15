Отовсюду мы слышим стоны жалкое блеяние "Немецкий пролетарий не должон!" "Народы Европы не хотят воевать с Россией, это нехорошие европейские элиты ведут дело к войне!" - не далее как вчера об этом блеяла никому неизвестная макаронница, бывшая депутана европарламента; ранее - наш посол не помню в какой стране, кажется, в Германии, и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чем немец отлича...
- Предатели среди н...
- Чем немец отлича...
Автор сучий правокатор. Ничем не отличается от тех пидарасов кто столкнул лбами ,и продолжают это делать, русских и украинцев. Теперь пытается разжечь ненависть к европейцам. Гореть тебе а аду.
Ну В КОРНЕ не согласен! Посмотрим на САМЫЙ ЯРКИЙ ПРИМЕР - пример Германии!
ОГРОМНАЯ разница между настроениями немцев в 1933 году и сейчас! Тогда Германия была УНИЖЕНА Версальским миром, а сейчас ВОЗВЫШЕНА воссоединением ГДР и ФРГ !!! Пруссия потеряна? Здесь больше вопросов к Польше и Литве! Калининградская область России? Да ну его - из-за такой мелочи связываться - а ВСЕМ рисковать!
Причём - если у жителей бывшей ФРГ милитаристский дух был ВЫТРАВЛЕН, по-моему - даже СЛИШКОМ - до уровня какой-то ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ, то последней у жителей бывшей ГДР нет, зато вытравлена РУСОФОБИЯ !!!
По-моему, "немец пошёл уже не тот"! Если после "похабного" (это для нас таковым Брестский был) Версальского мира он рвался В БОЙ - то сейчас НАОБОРОТ !!!
Остальные ЕЩЁ ХУЖЕ !!! Население Франции, к примеру УЖЕ ко Второй Мировой воне НЕ ХОТЕЛО ВОЕВАТЬ !!!
Пора автора этого бреда сдать в утиль.Полная идиотка.