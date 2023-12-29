Почему нужно класть носок с лавровым листом в стиральную машинку — вы удивитесь

Этот необычный лайфхак придумали по-настоящему опытные хозяйки. Лавровый лист уже давно используется не только в качестве приправы для приготовления различных блюд, но и средства для решения разных бытовых задач.
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