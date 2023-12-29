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Квартира, дом, дача

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Почему нужно класть носок с лавровым листом в стиральную машинку — вы удивитесь

Этот необычный лайфхак придумали по-настоящему опытные хозяйки. Лавровый лист уже давно используется не только в качестве приправы для приготовления различных блюд, но и средства для решения разных бытовых задач.

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Комментарии
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Агрофена Иванова
рецепт - водка 100гр +2 ст ложки наш спирта--- для отмывания жира на кухне))))) ни одого пятнышка не отмыла
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13 час.
А
Алексей
Ну так пишут то жертвы ЕГЭ.А вы еще пытаетесь повторить😁😁😁
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12 час.
НБ
Николай Болтачев
Кто чем людей дурит
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2 час.

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