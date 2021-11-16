Популярные статьи

Свежие комментарии

  • novichokspb waisman
    Какая помощь? В чём она должна состоять? За армян кровь что ли утрачивать? А чем они за помощь расплачиваться будут? ...Армения просит во...
  • алексей
    идиотизм.. ублюдки сами опять развязывают войнушку. а россия опять должна их спасать ?Армения просит во...
  • Валентина Литвяк
    У поляков найдется для  Шушкевича бомбочка, напроситься на свою дурную головуЭкс-глава Белорус...

QR-коды: вынужденная сегрегация с неясными перспективами

Долгое время борьба с коронавирусом в России ложилась на плечи региональных властей. Кремль не торопился вводить поправки в Федеральные законы для стимуляции населения к вакцинации.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх