QR-коды: вынужденная сегрегация с неясными перспективами

Долгое время борьба с коронавирусом в России ложилась на плечи региональных властей. Кремль не торопился вводить поправки в Федеральные законы для стимуляции населения к вакцинации.
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