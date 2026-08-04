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Мор о Карседо и «Спартаке»: «Тренеры-иностранцы начинают выкручивать руки руководству, выпрашивать зарплату, полномочия, трансферы под себя, когда к зиме команда в хорошем состоянии»

Эдуард Мор выразил опасения по поводу будущего Хуана Карседо в «Спартаке». «Всегда сильно пугает, когда идет речь о наших топ-командах, в которых работают тренеры-иностранцы.

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