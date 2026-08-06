Нежное творожное тесто и сочная капустная начинка: простой рецепт пирога для большой семьи

Пирог на творожном тесте — отличный пример домашней выпечки, которая удачно сочетает мягкую основу и сочную начинку.
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