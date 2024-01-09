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Каждый шестой россиянин остался недоволен новогодними подарками

Каждый шестой россиянин остался недоволен новогодними подарками

Как сообщил сервис SuperJob 9 января, опрос, в котором приняли участие 1,6 тысяч жителей всех регионов страны, показал, что половина россиян (51%) остались довольны новогодними подарками, полученными от родных, друзей и коллег.

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