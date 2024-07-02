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Андрей Кончаловский назвал коллегу Андрея Смирнова «кретином» из-за ухода из кино

Маститый кинорежиссер Андрей Кончаловский выразил своё недовольство высказываниями коллеги, режиссера Андрея Смирнова, который решил произнести прощальные слова на церемонии вручения кинематографических наград “Ника”.

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