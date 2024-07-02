Андрей Кончаловский назвал коллегу Андрея Смирнова «кретином» из-за ухода из кино

Маститый кинорежиссер Андрей Кончаловский выразил своё недовольство высказываниями коллеги, режиссера Андрея Смирнова, который решил произнести прощальные слова на церемонии вручения кинематографических наград “Ника”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии