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Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

Алле Пугачёвой продолжают создавать имидж страдающей дамы, которой без России очень и очень плохо. В так называемом окружении Аллы Борисовны Пугачёвой продолжают ковать легенду о том, что артистку переехать уговорил супруг - Максим Галкин*, - а сама бы она, мол, ни за что на свете.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ей есть куда уезжать. К Галкину на Кипр, или к дочери в США. Там и внук есть... Позаботится о бабушке... А кто ее ждет в России? ДА НИКТО!!... Вайкуле, и той  в России больше нет и не будет...
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2 час.
ВераВерная
Вот честно, уже не хочется эту бодягу комментировать. Надоели эти ежедневные посты про возвращение АБ. Просто так из-за ностальгии по России она не приедет. Ей нужны гарантии. Что её ждут, что ей не закроют лазейки для финансирования, что она не в грязном замке будет куковать, а вылезет в медийное пространство. Вот получит эти гарантии - вернётся. А что из этого получится - время покажет.
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1 час.
Тамара Елисеева
Так по хамски отзываться о людях. Это хабалка. Пусть живёт и зарабатывает вне России. Уже старенькая женщина, пусть дочь позаботится о ней, путь только к америкосам.
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8 мин.

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