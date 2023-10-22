Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

лл лина любимцева Ей есть куда уезжать. К Галкину на Кипр, или к дочери в США. Там и внук есть... Позаботится о бабушке... А кто ее ждет в России? ДА НИКТО!!... Вайкуле, и той в России больше нет и не будет...

ВераВерная Вот честно, уже не хочется эту бодягу комментировать. Надоели эти ежедневные посты про возвращение АБ. Просто так из-за ностальгии по России она не приедет. Ей нужны гарантии. Что её ждут, что ей не закроют лазейки для финансирования, что она не в грязном замке будет куковать, а вылезет в медийное пространство. Вот получит эти гарантии - вернётся. А что из этого получится - время покажет.