Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Попова

Командиры 58-й армии, участвовавшие в обустройстве обороны Запорожской области, выразили готовность дать показания в суде по делу бывшего командующего этим войсковым подразделением генерал-майора Ивана Попова.
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