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СССР-Россия

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Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Киевом на период Олимпиады

Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Киевом на период Олимпиады

   Украина использует инициативы вроде «олимпийского перемирия» для перевооружения и перегруппировки войск, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У петушары Микрона появилась навязчивая идея-фикс - выйти на уровень Наполеона, не меньше, в вопросах международной политики. Хоть тушкой, хоть чучелком - но пролезть на Олимп мировой политики не как старушкоёб, а как политик, который типа что-то САМ решает. А все кругом типа дурные и не в курсе, что повестку Гейросоюзу пишут в Фашингтонском обкоме..
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15 час.
Аркадий Шацкий
Олимпийский огонь не потушили бы, с них станется.
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14 час.
ИК
Иосиф Калинин
А, что, наш многонационал и миротворец вполне может пойти на это. А потом скажет, что его опять обманули!
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12 час.

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