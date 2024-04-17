Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Киевом на период Олимпиады

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Леонид Ла Рошель

У петушары Микрона появилась навязчивая идея-фикс - выйти на уровень Наполеона, не меньше, в вопросах международной политики. Хоть тушкой, хоть чучелком - но пролезть на Олимп мировой политики не как старушкоёб, а как политик, который типа что-то САМ решает. А все кругом типа дурные и не в курсе, что повестку Гейросоюзу пишут в Фашингтонском обкоме..