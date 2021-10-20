Представитель МВФ Бергер: риски для Китая, связанные с Evergrande, ограничены, однако…

Однако понижательные риски для экономики Китая накапливаются У правительства Китая есть инструменты по сдерживаю рисков Нам необходимо найти способы ослабить давление на сектор энергетики На данн Однако понижательные риски для экономики Китая накапливаются У правительства Китая есть инструменты по сдерживаю рисков Нам необходимо найти способы ослабить давление на сектор энергетики На данный момент драйвером роста PPI является рост мировых цен на сырье CPI не является большой проблемой, так как потребление все еще является слабым Необходимо подумать о смягчении политики в 2022 году, если рост экономики замедлится .