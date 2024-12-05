Мета ищет ядерную энергию

Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ), материнская компания Facebook, присоединяется к Amazon, Google и Microsoft в поиске партнеров в ядерной сфере для реализации своих амбиций в области искусственного интеллекта, сообщает Quartz.
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