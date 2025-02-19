Раскрыта возможная судьба несогласных с Трампом генералов

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения высокопоставленных генералов и адмиралов, часть которых выступала за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, либо высказывали мнения, противоречащие позиции администрации президента США Дональда Трампа.
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