Экс-«ранетка» Лера Козлова рассказала, как её «заблокировала» Юлианна Караулова за помощь российским солдатами и волонтерство

Бывшая звезда сериала и группы «Ранетки» Валерия Козлова, известная как Лера, поделилась шокирующими подробностями о том, как ее поддержка СВО и участие в волонтерских сборах для помощи бойцам привели к разрыву отношений с некоторыми российскими коллегами.