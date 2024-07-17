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Экс-«ранетка» Лера Козлова рассказала, как её «заблокировала» Юлианна Караулова за помощь российским солдатами и волонтерство

Экс-«ранетка» Лера Козлова рассказала, как её «заблокировала» Юлианна Караулова за помощь российским солдатами и волонтерство

Бывшая звезда сериала и группы «Ранетки» Валерия Козлова, известная как Лера, поделилась шокирующими подробностями о том, как ее поддержка СВО и участие в волонтерских сборах для помощи бойцам привели к разрыву отношений с некоторыми российскими коллегами.

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