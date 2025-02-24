Евросоюз шантажирует жителей страны обещанием кредитов и грантов, чтобы помочь победить проевропейским партиям перед выборами в Молдавии, считает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, 23 февраля он пишет в своем Telegram-канале.
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