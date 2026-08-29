Случайные попадания в точку

Иногда шутка срабатывает лучше, чем планировалось, и попадает точно в цель, даже если изначально была направлена совсем в другую сторону.
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