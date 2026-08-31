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ТАСС

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Боец Белый: ВС РФ поразили более чем в 20 км от Анновки бронемашину ВСУ

Боец Белый: ВС РФ поразили более чем в 20 км от Анновки бронемашину ВСУ

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Российские дроны в ходе боев за Анновку уничтожили более чем в 20 км боевую бронемашину (ББМ) и десант ВСУ, рассказал в беседе с ТАСС начальник группы боевого управления батальона беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Белый.

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