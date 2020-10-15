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Электрокары, бензиновые или дизельные авто - что выгоднее?

Электрокары, бензиновые или дизельные авто - что выгоднее?

Компания Consumer Reports провела сравнение с долгосрочной перспективе, что выгоднее купить и содержать - электромобиль, дизель или бензиновый авто? Стоимость покупки электромобиля на определенную сумму выше своих бензиновых и дизельных собратьев, это не является какой-то новостью.

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