Электрокары, бензиновые или дизельные авто - что выгоднее?

Компания Consumer Reports провела сравнение с долгосрочной перспективе, что выгоднее купить и содержать - электромобиль, дизель или бензиновый авто? Стоимость покупки электромобиля на определенную сумму выше своих бензиновых и дизельных собратьев, это не является какой-то новостью.