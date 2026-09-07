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«Известия»: доля учителей старше 50 лет в российских школах достигла 45%

«Известия»: доля учителей старше 50 лет в российских школах достигла 45%

Дефицит молодых педагогов, особенно в малых городах, может стать причиной кадрового коллапса в российской системе школьного образования, предупреждают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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