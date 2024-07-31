«Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

Замглавы МИД Рябков: Белоусов направил Остину предостережение из-за Украины Министр обороны России Андрей Белоусов направил шефу Пентагона Ллойду Остину предостережение о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.
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