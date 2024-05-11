🕯 В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового, стрелка-сапёра штурмовой роты Андрея Червоненко Андрей родился в Севастополе, затем его родители переехали в Сургут.
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🕯 В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового, стрелка-сапёра штурмовой роты Андрея Червоненко Андрей родился в Севастополе, затем его родители переехали в Сургут.