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Царьград

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Психолог Дугенцова объяснила, как выбрать секции для детей

Психолог Дугенцова объяснила, как выбрать секции для детей

Дарья Дугенцова, детский психолог-педагог, рассказала о значении пробных занятий для выбора секций. Она подчеркнула важность учитывать интересы ребёнка и рекомендовала оптимально заниматься в двух секциях: одной спортивной и одной творческой.

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