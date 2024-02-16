Пашинян помчался на русофобскую вечеринку во главе с обиженным Зеленским

Премьер Армении станет участником Мюнхенской конференции по безопасности, на которую не позвали РоссиюС 16 по 18 февраля в Германии пройдёт Мюнхенская конференция по безопасности, на которую съедутся около 50 глав государств и правительств.
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