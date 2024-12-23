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Калужские новости

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Обнинский «Квант» готовится продолжить выступление во Второй лиге

Обнинский «Квант» готовится продолжить выступление во Второй лиге

Самобытный клуб из Калужской области настроен продолжить выступление на профессиональном уровне. По итогам прошедшего сезона «Квант» финишировал на последнем месте турнирной таблицы Второй лиги и по спортивному принципу должен был отправиться в любительскую лигу.

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