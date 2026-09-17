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Памфилова: Һәр участок сайлау комиссиясендә эвакуация өчен җаваплы кеше булачак

Памфилова: Һәр участок сайлау комиссиясендә эвакуация өчен җаваплы кеше булачак

Һәр участок сайлау комиссиясендә эвакуация һәм төрле провокацияләрне булдырмас өчен җаваплы кеше булачак.

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