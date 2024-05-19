ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила
    а тебе, петушара, места мало ?!Минниханов пригла...
  • Людмила
    вот урод !Сотрудники УФСБ в...
  • НС Крокодилов
    Задолбали уже этим ПРОКЛЯТЫМ марафоном, ради которого опять полгорода перекроют!  Мне нах.. не нужен этот чортов спор...Минниханов пригла...

Четыре вуза из РТ по нацпроекту получили гранты на реализацию своих проектов

Четыре вуза из РТ по нацпроекту получили гранты на реализацию своих проектов

Четыре вуза в Татарстане получили гранты на сумму 21,5 миллиона рублей для осуществления восьми проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных учреждений, организованного Росмолодежью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх