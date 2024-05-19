Четыре вуза из РТ по нацпроекту получили гранты на реализацию своих проектов

Четыре вуза в Татарстане получили гранты на сумму 21,5 миллиона рублей для осуществления восьми проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных учреждений, организованного Росмолодежью.
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