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Где смотреть «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ в Казахстане 11 августа

«Кызыл-Жар» примет АПОЭЛ в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч пройдет на «Астана Арене», старт в 19:30.

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