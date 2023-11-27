Больше терпеть невозможно. Жители Новосибирска выступили против замещающей миграции

Региональный флешмоб по борьбе с замещающей миграции продолжается. Жители Новосибирска записали открытое видеообращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой ввести в отношении гастарбайтеров ограничительные меры наподобие тех, что ранее были введены в Тульской, Челябинской, Калининградской, Тюменской областях и иных субъектах федерации.