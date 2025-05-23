Нашествие стрекоз в Барнауле. Эксперт объяснила раннее появление этих милых насекомых

В этом большой плюс – резко упало количество комаров На улицах Барнаула уже в конце мая появилось много стрекоз, связано это с теплой погодой, на сайте АлтГУ рассказала зоолог, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко.
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