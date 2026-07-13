«Роснефть» обучила химии 500 школьников в Самарской области

«Новокубышевская нефтехимическая компания», входящая в состав ПАО «НК «Роснефть», представила итоги образовательной инициативы, нацеленной на углублённое изучение химии в учебных заведениях Самарской области.
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