Корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от МКС и будет сведен с орбиты

NASA Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), освободив место для следующего грузового корабля, следует из трансляции, которую ведет Роскосмос.
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