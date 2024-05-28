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  • alik3456 Джексон
    Отправьте 50% чиновников всех рангов переучиваться на заводы и фабрики.Эти послушные бараны быстрее пойдут переучиват...Котяков и Кравцов...
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Корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от МКС и будет сведен с орбиты

Корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от МКС и будет сведен с орбиты

NASA Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), освободив место для следующего грузового корабля, следует из трансляции, которую ведет Роскосмос.

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