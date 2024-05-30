«Укрэнерго»: ситуация с энергоснабжением на Украине скоро ухудшится

На Украине ожидается скорое ухудшение ситуации с электроснабжением в связи с предстоящим ремонтом блоков на атомных электростанциях, сообщила компания «Укрэнерго» со ссылкой на председателя правления НЭК компании Владимира Кудрицкого.
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