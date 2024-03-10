Политолог назвал серьезного соперника Трампа и Байдена на выборах

Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший© AP Photo / Matt Rourke Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший может составить кандидату от республиканской партии Дональду Трампу и действующему главе Белого дома Джо Байдену серьезную конкуренцию на выборах, считает политолог и генеральный директор ООО "Институт коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.