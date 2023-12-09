"Ъ": организованный новогодний отдых россиян за рубежом подорожал на 17-20%

С приближением Нового года российские граждане активно начинают планировать свои каникулы. Как показывают последние данные, за 2023 год активность туристов год к году увеличилась на 50%, несмотря на то, что значительно возросли средние затраты на путешествия.
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