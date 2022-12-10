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Фанат пытался облить водой Роналду перед матчем с Марокко. Его вывели со стадиона

Фанат пытался облить водой Роналду перед матчем с Марокко. Его вывели со стадиона

Фанат попытался облить водой Криштиану Роналду перед матчем Марокко – Португалия. Инцидент произошел, когда 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды перед началом игры.

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