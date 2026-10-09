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Россия создаст цифровую модель Каспийского моря к 2030 году

Россия создаст цифровую модель Каспийского моря к 2030 году

Цифровая модель будет учитывать данные об испарении, осадках и речном стоке, что позволит прогнозировать изменения уровня воды и повышать безопасность навигации.

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