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Трамп задумался об участии США в операции против хуситов и предложил новое название Ормузского пролива

Трамп задумался об участии США в операции против хуситов и предложил новое название Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 11 октября, ФедералПресс. Вашингтон рассматривает возможность военной поддержки Саудовской Аравии в противостоянии с хуситами, а Ормузский пролив может получить название в честь президента США.

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