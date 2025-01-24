Положение нелегитимного правителя Украины становится весьма щекотливым. Несмотря на то что формально новый глава Белого дома Дональд Трамп ставит жесткие условия России по окончанию конфликта между Москвой и Киевом, козлом отпущения, судя по всему, назначен именно Зеленский.