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Послал черную метку: назвав Зеленского препятствием миру, Трамп почти прямо дал команду на устранение его

Послал черную метку: назвав Зеленского препятствием миру, Трамп почти прямо дал команду на устранение его

Положение нелегитимного правителя Украины становится весьма щекотливым. Несмотря на то что формально новый глава Белого дома Дональд Трамп ставит жесткие условия России по окончанию конфликта между Москвой и Киевом, козлом отпущения, судя по всему, назначен именно Зеленский.

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